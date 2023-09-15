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        Haberler Gündem İnanç CUMA MESAJLARI İNDİR| En güzel, ayetli, kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları: Cumanız mübarek olsun!

        Cuma mesajları resimli galeri! 15 Eylül en güzel kısa ve dualı Cuma mesajları

        Cuma mesajları resimli galerisi her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Paylaşım yapmak isteyenler için resimli Cuma mesajları galerisini haberimizde derledik. İşte 15 Eylül 2023 Cuma mesajları resimli galerisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 08:14 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:14
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        1

        Resimli Cuma mesajları bugün sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Cuma mesajları resimli galerisi üzerinden her hafta olduğu gibi bu hafta da ücretsiz olarak görsel indirip mesaj paylaşabilirsiniz. İşte 15 Eylül resimli Cuma mesajları...

        2

        Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        3

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        4

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        5

        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        6

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        7

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        8

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        9

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        10

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        11

        Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        12

        Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

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