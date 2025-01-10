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        Haberler Bilgi Yaşam Cuma mesajları resimli: 10 Ocak 2025 En güzel, ayetli, dualı, anlamlı, hadisli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

        Cuma mesajları resimli: 10 Ocak 2025 En güzel, ayetli, dualı, anlamlı, hadisli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

        Bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu içindeyken cuma mesajları gönderimleri başladı. Müslümanlar ve İslam alemi kutsal cuma gününün sevinciyle birbirlerine sevgi dolu cuma mesajları atıyorlar. Biz de cuma gününe özel birbirinden güzel cuma mesajlarını sizin için derledik. İşte 10 Ocak 2025 cuma günü çevrenize yollayabileceğiniz veya mesaj atabileceğiniz en güzel, ayetli, dualı, anlamlı, hadisli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar sözleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 08:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 08:44
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        Cuma mesajları, müslüman aleminin bayramı kabul edilen bu özel günde yeniden araştırılmaya başladı. Sosyal medya mecraları SMS ya da WhatsApp, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından arkadaşa, eşe dosta, akrabaya Hayırlı Cumalar mesajı göndermek isteyenler derlemelere göz atıyor. Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizin bu anlamlı gününü kutlayabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları

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        EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

        Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

        Bu mübarek Cuma gününde Allah üzerimize rahmetini ve mağfiretini yağdırsın ve bizi doğruluk yoluna iletsin. Cuma'nız mübarek olsun!

        Cuma gününün önemini hatırlayalım ve Allah'a gönülden dualarımızı sunalım. Bize sağlık, bereket ve mutluluk versin. Cuma’nız Mübarek olsun.

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        Cuma namazımızı kılmak için bir araya geldiğimizde dünyamızda barış, birlik ve uyum için dua edelim. Herkese Mübarek cuma'lar.

        Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

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        Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

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        KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA MESAJLARI

        Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.

        Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.…

        Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...

        Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

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        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Allah’ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.

        Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

        Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

        Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun.

        Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim. Hayırlı cumalar dilerim.

        Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Hayırlı Cumalar.

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        Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumamız mübarek olsun

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        İstiyorsan Hakk’a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. Cuma gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

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