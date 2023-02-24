CUMA MESAJLARI her hafta olduğu gibi özellik Şabn-ı Şerif-in ilk haftası ve Cuması olması nedeniyle bu hafta sıkça paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız özel resimli Cuma mesajları galerisi...