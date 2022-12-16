CUMA MESAJLARI her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü en çok merak edilen paylaşımlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle resimli ve dualı Cuma mesajı paylaşımları sklıkla indiriliyor. Merak edip paylaşım yapacaklar için en özel, kısa ve dualı Cuma mesajları galerisini haberimizde derledik. İşte sevdiklerinizi tebrik edeceğiniz Cuma mesajları galerisi...