Her hafta camide cemaatle kılınan Cuma namazı, 28 Nisan Cuma gününün yaklaşmasıyla vatandaşlar tarafından araştırılır oldu. Her ile göre farklılık gösteren Cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...