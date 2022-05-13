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İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 13 Mayıs 2022 Cuma 03:56 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57 14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:59 15 Mayıs 2022 Pazar 03:53 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00 16 Mayıs 2022 Pazartesi 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01 17 Mayıs 2022 Salı 03:50 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03 18 Mayıs 2022 Çarşamba 03:49 05:37 13:06 17:02 20:24 22:04 19 Mayıs 2022 Perşembe 03:47 05:36 13:06 17:02 20:25 22:06
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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