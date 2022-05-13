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Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati!

Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusu, Cuma günü farz ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Haftada bir gün cemaatle camide eda edilen Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınıyor. İşte, 13 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti!

  • 01
    Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs Cuma namazı saati açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

    Cuma namazı saatleri 13 Mayıs günü için en çok araştırılan konularının başında geliyor. Cemaat ile kılınan namazı kaçırmak istemeyen vatandaşların gündeminde Cuma namazı vakitleri yer alıyor. Cuma namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman yaşadıkları illerin Cuma namazı saatlerini araştırıyor. İşte, 13 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti!
  • 02
    Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs Cuma namazı saati açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA, 13 MAYIS 2022 CUMA NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

    Cuma namazı saatleri Diaynet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il namaz vakitleri ile belirlendi. Diyanet 13 Mayıs 2022 Cuma namazı saatleri…

    İSTANBUL: 13:05

    ANKARA: 12:50

    İZMİR: 13:13

    BURSA: 13:05

    İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN
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    Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs Cuma namazı saati açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

    İSTANBUL İÇİN HAFTALIK NAMAZ VAKİTLERİ

    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    13 Mayıs 2022 Cuma 03:56 05:42 13:05 17:00 20:19 21:57
    14 Mayıs 2022 Cumartesi 03:55 05:41 13:05 17:00 20:20 21:59
    15 Mayıs 2022 Pazar 03:53 05:40 13:05 17:01 20:21 22:00
    16 Mayıs 2022 Pazartesi 03:52 05:39 13:05 17:01 20:22 22:01
    17 Mayıs 2022 Salı 03:50 05:38 13:05 17:01 20:23 22:03
    18 Mayıs 2022 Çarşamba 03:49 05:37 13:06 17:02 20:24 22:04
    19 Mayıs 2022 Perşembe 03:47 05:36 13:06 17:02 20:25 22:06

    DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…
  • 04
    Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs Cuma namazı saati açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

    CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Cuma namazının farzı cemaatle iki rekat olarak kılınır. Farzdan önce dört rekat ilk sünnet ve farzdan sonra dört rekat son sünnet kılınır. Cuma namazı 2 rekat farz ve 8 rekat sünnetle toplamda 10 rekattır.
  • 05
    Cuma namazı bugün saat kaçta? 13 Mayıs Cuma namazı saati açıklandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti

    CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

    Müslüman alemi için oldukça önemli olan Cuma namazı, insanı küçük günahlardan temizlerken ruhen de insanı beslemektedir. Peygamber Efendimiz, “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur” sözüyle Cuma namazının önemini vurgulamıştır.

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