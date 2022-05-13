CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

Müslüman alemi için oldukça önemli olan Cuma namazı, insanı küçük günahlardan temizlerken ruhen de insanı beslemektedir. Peygamber Efendimiz, “Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur” sözüyle Cuma namazının önemini vurgulamıştır.