Cuma, İslamiyet için bir 'bayram' olarak görülür. Cuma günü yapılan ibadetlerin ve duaların daha makbul olduğuna inanılır ve Cumaları kılınan namaz farz olduğu gibi toplumunun birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirir. Cuma namazı saati her hafta değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından belirlenir. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, 15 Kasım 2024 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa Cuma namazı vakitleri...