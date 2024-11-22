Cuma namazı, İslam'da farz kılınmış bir ibadet olup, Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal öneme sahiptir. Bu özel ibadet, haftanın belirli bir zamanında, Cuma günü öğle vaktinde cemaatle kılınır ve müminler için bir araya gelme vesilesi olur. Cuma namazı, Müslümanların birlik ve dayanışmasını güçlendirir; kardeşlik, paylaşım ve toplumsal farkındalık duygusunu pekiştirir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 22 Kasım il il Cuma namazı vakitleri...