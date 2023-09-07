Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI ADIM ADIM: Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı, kaç rekat ve hangi dualar okunur?

Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? 8 Eylül Cuma gününün gelmesiyle beraber Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır aramaları sıklaştı. Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekatlık bir namazdan oluşur ve camilerde cemaatle beraber kılınır. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı. Habertürk Giriş: 07.09.2023 - 22:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:45 facebook

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Müslümanlar tarafından her hafta Cuma günü kutsal olarak kabul edilir. Farz olan Cuma namazı kılınışını yerine getirmek isteyen Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesi üzerinden belirtti saatlere göre camilerde ibadetlerini yerine getirebilir. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınışı.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.