Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı okunacak dualar neler?

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını ve okunacak dualar, bir Cumaya daha kavuşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi için önemli bir yeri olan Cuma namazını eksiksiz olarak kılmak isteyen Müslümanlar Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını sorguluyor. İşte Cuma Namazı kılınışı, okunacak dualar, sureler... Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.08.2023 - 09:52 facebook

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Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı, Müslümanların haftalık bayramı olan cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Farz ibadetini hakkıyla eda etmek isteyen Müslümanlar "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mı ve kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı okunacak dualar neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.