Cuma namazı kılınışı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının üçüncü cumasında camilere akın edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşuyor. Kendi ilinin Cuma namazı saatine göre camilere gidecek olanlar "Cuma namazı nasıl kılınır, farz mıdır ve kaç rekat?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...