Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Ekim ayının ilk cuma namazı için geri sayım başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattan oluşmaktadır. İşte adım adım cuma namazı kılınışı ile cuma namazında okunacak sure ve dualar... Habertürk Giriş: 05.10.2023 - 22:06 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:06 facebook

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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? " İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.