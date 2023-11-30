Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı kılınışına ilişkin aramalar sıklaştı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı öğle saatlerinde kılınmaktadır. Cuma kelime anlamı olarak 'toplanma, bir araya gelme' anlamları taşımaktadır. Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 22:15 Güncelleme: 30.11.2023 - 22:15 facebook

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Aralık ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği gibi cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır. *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.