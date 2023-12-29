Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?

Cuma namazı kılınışı! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde kılınmaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma kelime anlamı olarak, toplanma, bir araya gelme anlamını taşımaktadır. İşte cuma namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 29.12.2023 - 00:49 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:49 facebook

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Aralık ayının son cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.