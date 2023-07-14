Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır, hangi sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 01:02 Güncelleme: 14.07.2023 - 01:02 facebook

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Cuma namazı için geri sayım başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları öğle saatlerinde camide kılınmaktadır. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazları 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır, nasıl niyet edilir?" İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.