Diyanet ile Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazı kılınışı, Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde eda edilecek olan Cuma namazı 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 sünnet şeklinde kılınıyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak görülen bu mübarek günde hakkıyla ibadet etmek isteyenler Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını araştırıyor. İşte, Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı anlatımı... Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 08:08 Güncelleme: 14.07.2023 - 08:08 facebook

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Diyanet ile Cuma namazı kılınışı, Cuma günü camilere giderek cemaatle birlikte ibadet etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 10 Mart Cuma namazı iki rekat farz ve sekiz rekat sünnet olacak şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlerde kılınıyor. İşte, 14 Temmuz adım adım Cuma namazı kılınışı ile Cuma namazı nasıl kılınır, saat kaçta ve kaç rekat? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.