Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, 2 Şubat gününde gündeme geldi. Camilerde cemaatle birlikte saf tutmak isteyen binlerce Müslüman Cuma namazı kılınışı için hazırlıklara başladı. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:41 facebook

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İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı gündeme geldi. Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen bu mübarek günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.