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        Haberler Gündem CUMA NAMAZI KILINIŞI | Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, 2 Şubat gününde gündeme geldi. Camilerde cemaatle birlikte saf tutmak isteyen binlerce Müslüman Cuma namazı kılınışı için hazırlıklara başladı. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 07:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 07:41
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        İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Cuma gününün gelişiyle birlikte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı gündeme geldi. Müslümanların haftalık bayramı olarak nitelendirilen bu mübarek günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

        Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

        Cuma namazı ilk sünnet niyeti:

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

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        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

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        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

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        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

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        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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