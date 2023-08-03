Haberler Gündem Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar!

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, öğle vaktinde Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı; dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 03.08.2023 - 23:48 Güncelleme: 03.08.2023 - 23:48 facebook

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Ağustos ayının ilk cuma namazı için bekleyiş sürüyor. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, Diyanet tarafından paylaşılan namaz vakitleri takvimi ile bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.