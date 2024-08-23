Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?
Kur'an-ı Kerim'de geçen Cuma suresinde, Cuma günü yapılan ibadetlerin önemi vurgulanmakta ve Müslümanların bu günü özel bir şekilde ihya etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu nedenle her hafta cemaat bir araya gelerek, topluca namaz kılar ve farz kılınan görevini yerine getirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, ilk defa namaz kılacaklar için adım adım Cuma namazı kılınışı...
Cuma günü Müslümanlar için özel sayılan bir gündür; Hz. Muhammed, Cuma gününü Müslümanlar için en hayırlı gün olarak nitelendirmiş ve bu günde duaların kabul olacağı özel bir zaman diliminin bulunduğunu bildirmiştir. Her Cuma günü namaz kılmak için bir araya gelen cemaat, öğle namazı saatinde farz olan ibadetini bir araya getirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm ayrıntılarıyla Cuma namazı kılınışı...
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?
Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;
Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.
Cuma namazı ilk sünnet niyeti:
*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.
*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:
Sübhaneke,
Ettehiyyatü,
Allahümme Salli,
Allahümme Barik,
Rabbena Atina,
Rabbenağfirli
Fatiha,
Tebbet,
İhlas,
Felak,
Nas sureleri