Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı kılınışı detaylı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır, hangi dua ve sureler okunur?

        Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?

        Kur'an-ı Kerim'de geçen Cuma suresinde, Cuma günü yapılan ibadetlerin önemi vurgulanmakta ve Müslümanların bu günü özel bir şekilde ihya etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu nedenle her hafta cemaat bir araya gelerek, topluca namaz kılar ve farz kılınan görevini yerine getirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, ilk defa namaz kılacaklar için adım adım Cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 07:58 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma günü Müslümanlar için özel sayılan bir gündür; Hz. Muhammed, Cuma gününü Müslümanlar için en hayırlı gün olarak nitelendirmiş ve bu günde duaların kabul olacağı özel bir zaman diliminin bulunduğunu bildirmiştir. Her Cuma günü namaz kılmak için bir araya gelen cemaat, öğle namazı saatinde farz olan ibadetini bir araya getirir. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm ayrıntılarıyla Cuma namazı kılınışı...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

        Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

        Cuma namazı ilk sünnet niyeti:

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        4

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        5

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        6

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        7

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        8

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri

        Hayırlı Cumalar mesajları
        Hayırlı Cumalar mesajları
        Cuma namazı saat kaçta?
        Cuma namazı saat kaçta?
        Cuma Hutbesi konusu nedir?
        Cuma Hutbesi konusu nedir?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        Göztepe-F.Bahçe maçının cezaları açıklandı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Trabzonspor fırsat tepti!
        Kartal turu eve bıraktı
        Kartal turu eve bıraktı
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Centilmen Edis
        Centilmen Edis
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        Rabiot'ya sürpriz talip!
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"
        "Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor"