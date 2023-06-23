Cuma namazı kılınışı, kaç rekat olduğu ve okunacak dualar araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde hakkıyla ibadet etmek isteyenler "Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...