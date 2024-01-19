Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, farz mıdır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı, öğle saatlerinde Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı tek başına kılınmayan camide cemaatle eda edilen bir namazdır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 19.01.2024 - 00:51 Güncelleme: 19.01.2024 - 00:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere on rekat olarak kılınmaktadır. Bilindiği cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.