Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, farz mıdır ve hangi dualar okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı için geri sayım sürerken cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ile cuma namazında okunacak dualar ve sureler... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 00:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:17 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı kılınışı günün en çok aranan konuları arasında yer aldı. Peki, Cuma namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı ve namazda okunacak dualar, sureler...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.