Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Temmuz ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. İslam alemi için büyük önem taşıyan cuma namazları, camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazları; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattan oluşmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım detaylı cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 06.07.2023 - 21:22 Güncelleme: 06.07.2023 - 21:22 facebook

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Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı kılınışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazları öğle vaktinde camide kılınmaktadır. Cuma namazı saatleri Diyanet'in namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi sure ve dualar okunur?" İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.