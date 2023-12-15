Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunur?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi sureler okunur? Cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma namazı kılınışı en çok araşıtırılan konular arasında yer aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 15.12.2023 - 01:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 01:26 facebook

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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma kelime anlamı olarak, toplanma bir araya gelme anlamını taşımaktadır. Cuma namazı bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi sureler ve dualar okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.