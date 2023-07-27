Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Cuma namazı için geri sayım sürerken, "Cuma namazı nasıl kılınır?" sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. 10 rekattan oluşan cuma namazları; dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet şeklinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayımlamasının ardından netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 27.07.2023 - 19:01 Güncelleme: 27.07.2023 - 19:01 facebook

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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" gibi sorular öne çıktı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları öğle vaktinde kılınmaktadır. İşte cuma namazında okunacak sureler...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.