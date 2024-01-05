Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Yılın ilk cuma namazı Diyanet İşleri'nin belirlediği zamanda öğle saatlerinde kılınacak. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazını eksiksiz kılmak isteyenler, 'Cuma namazı nasıl kılınır?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 01:39 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:39 facebook

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Yılın ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı öğle vaktinde camide kılınmaktadır. Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır?" İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.