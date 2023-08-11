Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? İşte Cuma namazında okunacak dua ve sureler

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Cuma namazında okunacak dua ve sureler Cuma namazına sayılı saatler kalırken cuma namazı kılınışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Öğle saatlerinde kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı ve cuma namazında okunacak sureler... Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 01:35 Güncelleme: 11.08.2023 - 01:35 facebook

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Ağustos ayının ikinci cuma namazı için bekleyiş başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Birliğin ve beraberliğin sembolü olan cuma namazı 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, farz mıdır? İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.