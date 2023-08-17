Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle vaktinde Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınmaktadır. Cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat olarak kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 17.08.2023 - 22:06 Güncelleme: 17.08.2023 - 22:06 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı kılınışı günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilemektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.