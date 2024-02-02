Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Şubat ayının ilk cuma namazı öncesinde, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi cuma namazı; 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 sünnet şeklinde eda edilmektedir. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:11 facebook

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Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazını eksiksiz bir şekilde kılmak isteyenler, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte cuma namazında okunacak sure ve dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.