Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur? İşte adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı Eylül ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken cuma namazı kılınışı günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 01.09.2023 - 00:03 Güncelleme: 01.09.2023 - 00:03 facebook

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Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takvimini yayınlamasının ardından netlik kazandı. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı öğle vaktinde camide cemaatle kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı ile cuma namazında okunacak dua ve sureler...

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır. *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.