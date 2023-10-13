Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı kılınışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 10 rekattan oluşan cuma namazları, dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 13.10.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.10.2023 - 00:08 facebook

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Cuma namazına kısa bir süre kalırken cuma namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı, Cuma günü, öğle vaktinde ezan okunduktan sonra kılınmaktadır. Cuma namazı Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazında hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.