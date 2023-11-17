Haberler Gündem İnanç Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı!

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve okunacak dualar nelerdir? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı! İslam dünyasında merakla beklenen Cuma namazı için artık beklenen gün geldi çattı. Tüm dünyanın yanı sıra ülkemizde da onlarca müslüman, yarın Cuma namazlarını eda etmek adına camilerin yolunu tutucak. İşte, gün itibariyle oldukça araştırılan cuma namazı ile ilgili tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 17.11.2023 - 01:07 Güncelleme: 17.11.2023 - 01:07 facebook

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İslam dünyası bir Cuma namazı için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma günü öncesi; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını derledik!

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.