Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır ve farz mıdır ve kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazında okunacak dualar neler?

Cuma namazı nasıl kılınır? İşte Cuma namazı kılınış anlatımı Cuma gününün gelişiyle Cuma namazı kılınışı araştırmaları hız kazandı. İslam aleminde kutsal ve özel kabul edilen Cuma gününde Diyanet ile adım adım Cuma namazının kılınışı anlatımını ve kaç rekat olduğuna dair detayları haberimizde paylaştık. İşte Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı... Habertürk Giriş: 21.12.2023 - 18:10 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:10 facebook

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Diyanet ile Cuma namazı kılınış anlatımı... Müslüman dünyası tarafından her hafta Cuma günü kutsal olarak kabul edilmektedir. İslam aleminin bu özel ve anlamlı gününde Diyanet anlatımı ile Cuma namazı kılınışı ayrıntılarını haberimizde derledik. Peki, Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.