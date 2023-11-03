Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Cuma namazında okunacak sure ve dualar nelerdir?

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte adım adım cuma namazı kılışı Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde kılınan cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma günü öğle saatlerinde kılınan cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 00:33 Güncelleme: 03.11.2023 - 00:33 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri'nin paylaştığı namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında okunacak sure ve dualar nelerdir?" İşte cuma namazı kılınışı...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.