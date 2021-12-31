İslamiyette Cuma günlerinin anlamı ve bereketi çok büyüktür. Cuma günleri Müslümanlar bir araya gelir, kardeşliği ve paylaşmayı yüceltecek ibadetlere öncelik verir ve öğle vaktine doğru Cuma namazı olarak bilinen bir namaz kılarlar. İlk defa Cuma namazı kılacak olanlar cuma namazı nazıl kılınır sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adım adım anlatılan Cuma namazı kılınışı ve cuma namazı ile ilgili merak edilenler...