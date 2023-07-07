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        Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı kılınışı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının üçüncü cumasında camilere akın edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşuyor. Kendi ilinin Cuma namazı saatine göre camilere gidecek olanlar Cuma namazı kılınışı ve okunacak duaları araştırıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:12
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        Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde farz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını takip ediyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...

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        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

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        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

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        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke, 

        Ettehiyyatü, 

        Allahümme Salli, 

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        Allahümme Barik, 

        Rabbena Atina, 

        Rabbenağfirli 

        Fatiha, 

        Tebbet, 

        İhlas, 

        Felak, 

        Nas sureleri.

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