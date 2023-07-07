Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı Cuma namazı kılınışı, 11 ayın sultanı Ramazan ayının üçüncü cumasında camilere akın edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşuyor. Kendi ilinin Cuma namazı saatine göre camilere gidecek olanlar Cuma namazı kılınışı ve okunacak duaları araştırıyor. İşte, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.07.2023 - 11:12 facebook

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Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma gününde farz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışını takip ediyor. İşte Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.