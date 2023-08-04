Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? işte 4 Ağustos 2023 Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? işte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

        Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, haftalık farz ibadetini camilerde eda etmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saatlere göre her hafta cemaatle cuma namazı kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı, 4 Ağustos'un gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınan cuma namazı her hafta öğle vaktinde eda ediliyor. Camilerde cemaatle birlikte namaz kılmak isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt aradı. İşte 4 Ağustos adım adım cuma namazı kılınışı...

        2

        CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

        Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

        3

        CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

        *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

        *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        4

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

        *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

        5

        *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

        *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

        6

        Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şöyle sıralanabilir:

        Sübhaneke,

        Ettehiyyatü,

        Allahümme Salli,

        Allahümme Barik,

        Rabbena Atina,

        Rabbenağfirli

        Fatiha,

        Tebbet,

        İhlas,

        Felak,

        Nas sureleri.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Marsilya'dan Cengiz Ünder açıklaması!
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Pepe'de flaş gelişme!
        Pepe'de flaş gelişme!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Kartal gergin maçta turladı!
        Kartal gergin maçta turladı!
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        Denizde boğulma tehlikesi geçirmişti! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler