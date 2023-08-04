Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? işte 4 Ağustos 2023 Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? işte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, haftalık farz ibadetini camilerde eda etmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan saatlere göre her hafta cemaatle cuma namazı kılınıyor. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 04.08.2023 - 08:34 Güncelleme: 04.08.2023 - 08:34 facebook

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Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı, 4 Ağustos'un gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekat olarak kılınan cuma namazı her hafta öğle vaktinde eda ediliyor. Camilerde cemaatle birlikte namaz kılmak isteyenler "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur?" sorusuna yanıt aradı. İşte 4 Ağustos adım adım cuma namazı kılınışı...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.