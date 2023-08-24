Haberler Gündem İnanç Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı anlatımı ve Cuma namazında okunacak dualar ve sureler

Cuma namazı nasıl kılınır? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı Cuma'nın gelmesiyle beraber birçok Müslüman Cuma namazı kılmak için hazırlık yapıyor. Diyanet İşleri, Cuma namazının nasıl kılındığını adım adım anlatarak, tüm sorulara cevap veriyor. İşte Cuma namazının kılışını, duaları ve kaç rekat olduğuna dair tüm bilgiler... Habertürk Giriş: 24.08.2023 - 20:43 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:14 facebook

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İslam alemi için önemli bir yeri olan Cuma namazının gelmesiyle, birçok kişi "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" veya "Cuma namazında ne gibi dualar okunur?" gibi sorular sormaya başladı. Sizler için Cuma namazının adım adım kılınışını ve Cuma namazı sırasında okunacak duaları derledik. İşte, detaylar...

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.