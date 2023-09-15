Haberler Gündem Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır, farz mıdır, hangi dua ve sureler okunur? İşte adım adım cuma namazı kılınışı

Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım cuma namazı kılınışı Cuma namazına sayılı saatler kala cuma namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Diyanet İşleri'nin belirdiği saatlerde kılınan cuma namazı, camide cemaatle kılınmaktadır. Farz namazlar arasında yer alan cuma namazı, 10 rekattan oluşmaktadır. İşte Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı... Habertürk Giriş: 15.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 15.09.2023 - 00:43 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma günü öğle saatlerde kılınan cuma namazı; dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekat olarak eda edilmektedir. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır?" İşte cuma namazı kılışı ile cuma namazında okunacak dua ve sureler...

2 Şurada Paylaş!







CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.