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Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte adım adım Cuma namazı kılınışı ve duaları İslam dünyasında bir cuma namazı için daha heyecanlı bekleyiş başladı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce vatandaş, yarın öğle vakti cuma namazlarını eda etmek adına camilere akın edecek. İşte, bu kutsal güne kısa bir süre kala, cuma namazı kılınışı ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler... Habertürk Giriş: 20.07.2023 - 21:54 Güncelleme: 20.07.2023 - 21:54 facebook

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İslam dünyası bir cuma namazı için daha araştırmalara başladı. Müslümanlar tarafından haftanın en mübarek günü olarak kabul edilen Cuma günü öncesi; Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik!

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI? Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.