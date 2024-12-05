Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 6 Aralık 2024 cuma namazı saatleri İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa

        6 Aralık cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 6 Aralık 2024 İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 21:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu günün cevabı en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, öğle saatlerinde eda edilmektedir. İl il cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 6 Aralık 2024 il il cuma namazı vakitleri...

        2

        6 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        6 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 6 Aralık Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        6 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 6 Aralık Cuma namazı saat 12.45'ta kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        6 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 6 Aralık Cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız yarın göreve başlıyor
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Rusya: Sıcak savaş başlayabilir
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Rusya ile Kuzey Kore arasında anlaşma
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Gizem'in ölümünde dikkat çeken ifade: Cam yansıma yaptı!
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Hama: Savaşın kaderini belirleyen cephe
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Fransa Başbakanı Barnier istifa etti
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        Avrupa bu rüzgara dayanır mı?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!