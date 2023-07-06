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        7 Temmuz cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Temmuz ayının ilk cuma namazı için geri sayım başladı. Bu kapsamda cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. 10 rekattan oluşan cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara il il cuma namazı saatleri...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 21:39
        1

        İl il cuma namazı vakitleri gündemi meşgul etmeye başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitlerini paylaşmasının ardından açıklık kazandı. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 81 il cuma namazı vakitleri...

        2

        7 TEMMUZ 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        3

        7 TEMMUZ 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 12.58'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        4

        7 TEMMUZ 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 7 Temmuz Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        5

        7 TEMMUZ 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 7 Temmuz Cuma namazı saat 13:14'te kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

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