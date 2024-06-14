Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet ile 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri

        Cuma namazına kısa bir süre kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl İl Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 14 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 00:18 Güncelleme: 14.06.2024 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte il il cuma namazı saatleri...

        2

        14 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        14 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 14 Haziran Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        14 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 14 Haziran Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        14 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Resimli cuma mesajları
        Resimli cuma mesajları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Kuvvetli yağışlara dikkat
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Hakim ve savcıların görev yeri değişti
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Tekin'den Habertürk'e açıklamalar
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Köyde yangın çıktı: 11 ev yandı
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Biden'ın hareketi gündem oldu
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Zenit'ten Gedson Fernandes için açıklama!
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten borsa vergisi açıklaması
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Sahte 'karavan' çetesine operasyon: 9 tutuklama
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi!
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Bankalar yine gözde olur mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Edin Dzeko kararını verdi!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Evde yapabileceğiniz bu test ile balın saflığını öğrenin!
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        Kemerburgaz'da neler oluyor?
        İki kupaya yeni format!
        İki kupaya yeni format!
        Deprem etkisi yarattı
        Deprem etkisi yarattı
        EURO 2024 başlıyor!
        EURO 2024 başlıyor!
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        Hırsızlığa karşı sigortalattı
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu
        UNRWA Genel Komiseri Habertürk'e konuştu