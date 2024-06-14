Cuma namazı saat kaçta? 14 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saatleri
Cuma namazına kısa bir süre kala, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl İl Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazları, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte Diyanet ile 14 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 81 il cuma namazı vakitleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farkılılık gösterebilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olan İslam alemi, cuma namazı saatlerini araştırmaya başladı. Cuma namazı; dört rekat sünnet, iki rekat farz, dört rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte il il cuma namazı saatleri...
14 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
14 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 14 Haziran Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.
14 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 14 Haziran Cuma namazı saat 12.54'te kılınacak.
14 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 14 Haziran Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.