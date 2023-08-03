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Cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Cuma namazı vakitleri, bilindiği gibi Diyanet İşleri'nin belirlediği saatlerde kılınır ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazları; 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 4 Ağustos Diyanet ile il il cuma namazı vakitleri...