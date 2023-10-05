Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 6 Ekim 2023 İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 21:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 21:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim ayının ilk cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 6 Ekim 2023 cuma namazı saatleri...

        2

        6 EKİM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 6 Ekim Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        6 EKİM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 6 Ekim Cuma namazı saat 12.42'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        6 EKİM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 6 Ekim Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        6 EKİM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 6 Ekim Cuma namazı saat 12.57'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        7

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Özbek'ten flaş sözler! F.Bahçe'den jet cevap
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        Dört öğretmenin ölümünde kim kusurlu?
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."
        "TFF katsayı talebimize tamam dedi ama..."