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        Haberler Gündem Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 8 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 8 Mart İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak camide eda edilmektedir. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma ezanın kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte Diyanet ile 8 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:13
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        1

        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte 8 Mart 2024 cuma namazı saatleri...

        2

        8 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        8 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 8 Mart Cuma namazı saat 13.27'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        8 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.04'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        8 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 8 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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