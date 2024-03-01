Cuma namazı saat kaçta? 1 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı için camilere akın edecek İslam alemi bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet'in namaz vakitleri takviminin paylaşmasının ardından netlik kazandı. İşte 1 Mart 2024 il il cuma namazı saatleri...
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı saatleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilde farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 1 Mart 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...
1 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
1 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 1 Mart Cuma namazı saat 13.29'da kılınacak.
1 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
1 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.