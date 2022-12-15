Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü olan cuma namazları; öğle saatlerinde, cemaatle camide kılınmaktadır. Cuma namazı saatleri, Diyanet'in namaz vakitleri takvimini yayınlanması ile açıklık kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte 16 Aralık 2022 Diyanet İşleri ile 81 il cuma namazı vakitleri...