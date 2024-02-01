Cuma namazı saat kaçta? 2 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Şubat ayının ilk cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde camide cemaatle kılınmaktadır. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler 2 Şubat günü cuma ezanının kaçta okunacağını araştırmaya başladı. İşte 2 Şubat il il cuma namazı saatleri...
Cuma gününün gelişiyle birlikte cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Peki, "Cuma namazı saat kaçta?" İşte Diyanet namaz vakitleri takvimi ile 2 Şubat 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri...
2 ŞUBAT İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
2 ŞUBAT İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 2 Şubat Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.
2 ŞUBAT ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.
2 ŞUBAT BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 2 Şubat Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.