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Cuma namazı saat kaçta kılınacak 25 Mart? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri!

Cuma namazı saat kaçta? sorusu mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İl il cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazını camide cemaatle kılmak isteyen binlerce Müslüman " 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aradı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri!

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    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    25 Mart cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.  Müslüman alemi tarafından güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak kabul gören Cuma gününde vatandaşlar cuma namazını eda edecekler. 25 Mart gününde camiye giderek cemaatle namaz kılmak isteyen vatandaşlar "25 Mart cuma namazı saat kaçta?" sorusunu araştırdı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı vakitleri...
  • 02
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    25 MART 2022 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

    İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.15'de kılınacak.

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri

    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    25 Mart 2022 Cuma 05:27 06:53 13:15 16:43 19:28 20:48
    26 Mart 2022 Cumartesi 05:25 06:51 13:15 16:44 19:29 20:49
    27 Mart 2022 Pazar 05:23 06:49 13:15 16:44 19:30 20:50
    28 Mart 2022 Pazartesi 05:21 06:48 13:14 16:45 19:31 20:52
    29 Mart 2022 Salı 05:19 06:46 13:14 16:45 19:32 20:53
    30 Mart 2022 Çarşamba 05:18 06:44 13:14 16:45 19:33 20:54

    İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN 
  • 03
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    25 MART 2022 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Ankara'da bugün Cuma namazı saat 13.00'da kılınacak.

    Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri

    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    25 Mart 2022 Cuma 05:13 06:38 13:00 16:28 19:12 20:31
    26 Mart 2022 Cumartesi 05:12 06:36 12:59 16:28 19:13 20:32
    27 Mart 2022 Pazar 05:10 06:34 12:59 16:29 19:14 20:33
    28 Mart 2022 Pazartesi 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
    29 Mart 2022 Salı 05:06 06:31 12:59 16:30 19:16 20:35
    30 Mart 2022 Çarşamba 05:04 06:30 12:58 16:30 19:17 20:37

    ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 04
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    25 MART 2022 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

    İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri

    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    25 Mart 2022 Cuma 05:39 07:01 13:23 16:51 19:34 20:51
    26 Mart 2022 Cumartesi 05:37 06:59 13:22 16:51 19:35 20:52
    27 Mart 2022 Pazar 05:35 06:58 13:22 16:52 19:36 20:53
    28 Mart 2022 Pazartesi 05:34 06:56 13:22 16:52 19:37 20:54
    29 Mart 2022 Salı 05:32 06:55 13:21 16:52 19:38 20:56
    30 Mart 2022 Çarşamba 05:30 06:53 13:21 16:53 19:39 20:57

    İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 05
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    25 MART 2022 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Bursa'da bugün Cuma namazı saat 13.15'de kılınacak.

    Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri

    Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
    25 Mart 2022 Cuma 05:28 06:53 13:15 16:43 19:27 20:46
    26 Mart 2022 Cumartesi 05:26 06:51 13:15 16:43 19:28 20:47
    27 Mart 2022 Pazar 05:24 06:49 13:14 16:44 19:29 20:49
    28 Mart 2022 Pazartesi 05:23 06:48 13:14 16:44 19:30 20:50
    29 Mart 2022 Salı 05:21 06:46 13:14 16:45 19:31 20:51
    30 Mart 2022 Çarşamba 05:19 06:45 13:13 16:45 19:32 20:52

     

    BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 06
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR? NE ZAMAN BİTİYOR?

    Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

    İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 07
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    CUMA NAMAZI KAÇ REKAT, FARZ MI?

    Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.
  • 08
    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    CUMA NAMAZINI KİMLER KILABİLİR?

    Bir kimsenin cuma namazı kılmakla yükümlü olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:

    a) Müslüman, akıllı ve bulûğ çağına gelmiş olmak.

    b) Sağlıklı olmak: Cuma namazına gidemeyecek kadar kötürüm, felçli, engelli, özürlü ve hasta kimseler ile bunlara zorunlu olarak bakmak durumda olanlar, cuma namazına gittiği takdirde hastalığının artmasından veya uzamasından korkanlar, yürüyemeyecek derecede yaşlı kimseler cuma namazı kılmakla yükümlü değillerdir. Görme engelliler camiye gelebiliyorlarsa veya kendilerini camiye götürebilecek refakatçileri varsa cuma namazı kılmakla yükümlüdürler. (bk. Müslim, Mesâcid, 255; Ebu Dâvûd, Salât, 46)
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    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    c) Mukim olmak: Bir insana cuma namazının farz olabilmesi için, cuma namazı kılınan yerde ikamet ediyor olması gerekir. Dolayısıyla dinen yolcu sayılan kimselere (seferî) cuma namazı farz değildir. Bir insanın dinen misafir sayılabilmesi için Hanefî bilginlere göre 90 km uzaklıkta bir yere 15 günden az kalmak üzere gitmesi gerekir. Şafiîlere göre giriş ve çıkış günleri hariç üç gün kalmak üzere 90 km uzaklıkta bir yere giden kimse misafir sayılır.

    d) Erkek olmak: “Cuma namazı kılmak, her Müslümana farzdır. Ancak dört grup insana; köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebu Dâvûd, Salât, 215) anlamındaki hadis, cuma namazı kılmakla kimlerin yükümlü olduğunu ifade etmektedir. Cuma namazının farz kılındığı zamandan günümüze kadar uygulama bu şekilde olmuştur. Müçtehit imamlar ve daha sonraki bilginler dahil bütün Müslümanlar, cuma namazının erkeklere farz olup kadınlara farz olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte kadınlar, camiye gelip cuma namazı kılabilirler. Cuma namazının kadınlara farz kılınmamış olması, onlar hakkında bir mahrumiyet değil bir muafiyettir. Ancak günümüzde kadınların cuma günü camiye gitmeleri, yapılan vaazı ve okunan hutbeyi dinlemeleri ve cuma namazı kılmaları daha isabetli olur. Nitekim Hz. Muhammed (S.A.V);
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    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    *Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

    *Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
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    Cuma namazı saat kaçta? 25 Mart Bugün Cuma namazı kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri ve il il namaz vakitleri!

    *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

    *İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

    *Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

    *Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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